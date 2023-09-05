“Yaşadıkları anları kız arkadaşından habersiz görüntüledi, ailesine göndermekle tehdit edip tecavüz etti”

Kız arkadaşıyla yaşadığı ‘özel’ anları kız arkadaşından habersiz görüntüleyen, görüntüleri de kız arkadaşının ailesine göndermekle tehdit edip, daha sonra kız arkadaşına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı B.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, ilk etapta 3 günlük ek tutukluluk aldı.

Adli Şube’de görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının 2022 yılı Aralık - 2023 Mayıs ayları arasında, kız arkadaşı Y.O.(K-18) ile olan cinsel ilişki anlarını, kız arkadaşının bilgisi olmadan kendi cep telefonu ile fotoğraf ve video çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ve bu görüntüleri ailesine göstereceğini tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2023 yılı Temmuz ayı içinde ve 2 Eylül 2023 tarihinde aynı adres içerisinde, kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunmakla yargılandığını belirtti.

Yavuz, olayın polisin bilgisine 4 Eylül 2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak tecavüz suçlamasını reddedip, eski kız arkadaşının isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini söylediğini aktardı.

Yavuz, tahkikatın yeni başladığını, alınacak olan ifadeler ile araştırılması gereken hususlar olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.