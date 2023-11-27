Yasa yerine tutukevi!

YENİDÜZEN – ÖZEL

UBP – YDP – DP Hükümeti, “Yaşama hakkı” için sığınma mekanizması ararken, kendilerini Kıbrıs’ın kuzeyindeki demir parmaklıklar ardında bulan mülteciler için yasal bir düzenleme yapmak yerine, yeni bir “tutukevi” yaratma kararı aldı.

Lefkoşa ilçesine bağlı Meriç (Mora) köyünün merkezine yapılmak istenen ‘düzensiz göçmen tutukevi’ köy halkı nezdinde tedirginlik ve tepki yarattı.

Geçmişte karakol olarak kullanılan, ancak uzun yıllardır atıl durumda bulunan köy merkezindeki binanın ‘göçmen tutukevi’ olarak kullanılması gündeme geldi.

Köye gelip giden bazı görevlilerden hükümetin köy merkezinde ve çocuk oyun parkının dibinde bir ‘tutukevi’ açmak için çalışma yaptığını öğrenen Meriç halkı imza kampanyası başlattı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılan ve yüzlerce köylünün imzaladığı metinde ‘atıl durumdaki binanın köylünün kullanımına verilmesi’için girişim yapılması istendi. Köy halkıyla görüşen Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

Meriçliler, tesisin 1970’li yıllarda tamamen köy halkı tarafından inşa edildiğini ve ilk olarak askeri amaçlarla kullanıldığını anlattı. 1975 sonrası polis karakoluna dönüşen binanın daha sonra ‘hayır amaçlı’ bir kuruluşa verildiğini, ancak yıllardır hiçbir şekilde kullanılmadığını vurguladı.

İnsan kaçakçıları tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak şekilde getirilen ya da kaçak duruma düşen insanların köy ortasında barındırılmak istenmesine tepki gösteren köy halkı, söz konusu tesisin dibinde çocuk oyun parkının ve evlerin bulunduğuna işaret etti.

Tesisin önünde toplanan çok sayıda Meriçli, hükümeti ‘köy halkının huzurunu bozmaktan vazgeçmeye’ çağırdı.

Bu tür tutukevi ya da kampların meskun bölgelerden uzakta olması gerektiğine dikkati çeken Meriçliler, Belediye Başkanı ve köy muhtarının yapacağı girişimlere tam destek beyan ettiler.

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü Meclis Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi’nin Cuma günkü toplantısında bu yöndeki iddiaların sorulması üzerine söz alan Polis Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Beşerler de “Meriç’teki eski polis karakolunun restore edilerek, diğer karakollarda tutulması sıkıntılı olan kişilerin buraya sevk edilebilmesi için 20 milyon TL’lik proje hazırlandığını” açıklamıştı.

Beşerler’in açıklaması köylülerdeki huzursuzluğu daha da artırırken, dikkatler UBP-DP-YDP hükümetinin nasıl bir tutum takınacağına çevrildi.