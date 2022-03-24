Yasa Tasarısı ‘komitede’, seçimi ‘erteleme’ masada

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yerel seçime kısa süre kala ortaya koyduğu, belediye başkanlarının büyük bir kısmı ve örgütlü sendikaların da içeriği nedeniyle onay vermediği Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na yönelik yasal süreç işlemeye başladı.

Meclis’te de muhalefetin sert tepkisine neden olan yasa çalışması, 29 Mart Salı günü komitede görüşülecek. Yasa çalışmasına ilişkin süreç işlerken, Anayasa’ya göre de Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimle ilgili de zaman daralmaya başladı. Konsensüsle ‘seçimin yıl sonuna (Kasım’a) ertelenmesi’ gündeme geldi, partiler şimdi konuyu yetkili kurullarında görüşecek.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yerel seçime kısa süre kala ortaya koyduğu, belediye başkanlarının büyük bir kısmının ve örgütlü sendikaların da içeriği nedeniyle onay vermediği Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na yönelik yasal süreç işlemeye başladı.

Meclis’te de muhalefetin sert tepkisine neden olan yasa çalışması, 29 Mart Salı günü komitede görüşülecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, yerel yönetim reformu gündemiyle toplanacak.

Yasa çalışmasına ilişkin süreç işlerken, Anayasa’ya göre de Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimle ilgili zaman daralmaya başladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçimin ertelenebileceği sinyali verse de bu konuda nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmadı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, belediyeler reformu ve yerel seçime yönelik parti yetkili organlarında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

Sorakın, yerel seçimin zamanında yapılması gerektiğine yönelik düşüncesini paylaştı, “Belediye sayısını azaltmakla reform olmuyor. Daha çağdaş ve kriterlere dayalı bir çalışma yapılmalı” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, halka hizmet verebilme noktasında belediyelerinin önünün açılması gerektiğini söyledi, “Ama bunu planlarken, ilerde başka anomalilere yol açacak düzenleme ortaya çıkarmamak için partiler, ilgili paydaşlarla birlikte yürünmeli” dedi.

Manavoğlu, Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimin de tüm siyasi partilerin vereceği ortak kararla yılsonuna kadar ertelenebileceğini dile getirdi, “Ortak bir tarih olabilir. Bu yöntemin dışına çıkılması demokratik ve hukuksal kaosa yol açar” şeklinde konuştu.

Öte yandan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, yasa tasarısının komite gündemine Salı günü geleceğini söyledi.

Belediyeler Yasası’nın gerçek anlamda revize edilerek, reform anlamında çağdaş adımların atılması gerektiğini belirten Besim, “Sayı üzerinden değil, reform üzerinden düzenlemeye gidilmeli” şeklinde konuştu.

KOMİTEDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim:

“Salı günü görüşeceğiz”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, yasa tasarısının komite gündemine Salı günü geleceğini söyledi.

Belediyeler Yasası’nın gerçek anlamda revize edilerek, reform anlamında çağdaş adımların atılması gerektiğini belirten Besim, “Sayı üzerinden değil, reform üzerinden düzenlemeye gidilmeli” şeklinde konuştu.

Besim, yerel yönetimde reformun uzun yıllardır konuşulduğunu ancak bu konudan uzaklaşılarak, sadece sayıda azaltma algısının yaratıldığını ifade ederek, “Yetkilerle ilgili gerekli düzenlemeyi yapmazsak, kaynak artırımına gitmezsek, sayıda yapılacak azaltma çok da amacına hizmet etmeyecek” dedi.

SİYASİ PARTİLERDE DURUM NE?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Yerel seçim zamanında yapılmalı, daha çağdaş ve kriterlere dayalı reform hayata geçmeli”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, belediyeler reformu ve yerel seçime yönelik parti yetkili organlarında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

Sorakın, yerel seçimin zamanında yapılması gerektiğine yönelik düşüncesini de paylaştı.

“Belediye sayısını azaltmakla reform olmuyor” diyen Sorakın, daha çağdaş ve kriterlere dayalı bir çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sorakın, yerel yönetimlerin demokrasinin temel taşı olduğuna değinerek, “Yapılacak düzenlemeler eşit, adil ve kriterlere dayalı olmalı” şeklinde konuştu.

Daha güçlü yerel yönetim için özerkleşmenin önemine değinen Sorakın, belediyelerin mali, idari ve denetim yapılarının düzenlenmesi, gerektiğini söyledi.

Sorakın, çalışanların toplu iş sözleşmelerine bağlı haklarına önem verilmesi, reform yapılırken de hizmet çeşitliliğinin artırılması, halka daha kaliteli ve etkin hizmet içeren düzenlemelerle ilgili adım atılması gerektiğini belirtti.

“Yerel yönetim reformu kapsamında, belli kesimlere avantaj yaratılırken bazı kesimlerin mağdur edilmesini, kazanılmış hakların gasp edilmesini doğru bulmuyoruz” diyen Sorakın, “Bu nedenle katılımcılık anlayışı ile çalışmaya ihtiyaç var. CTP yerel yönetimleri de yerinden yönetimi de önemsiyor. Yapılacak çalışmaya da bu anlayışla katkı vermeye hazırız” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Ortak kararla yıl sonuna ertelenebilir”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, belediyelerde reform ve yapısal değişikliğin senelerdir tasarlandığını söyledi, yerel yönetimin şu anda kilit durumda olduğunu aktardı.

Manavoğlu, halka hizmet verebilme noktasında belediyelerinin önünün açılması gerektiğini söyledi, “Ama bunu planlarken, ilerde başka anomalilere yol açacak düzenleme ortaya çıkarmamak için partiler, ilgili paydaşlarla birlikte yürünmeli” dedi.

Reform konusunda doğru ürünün ortaya çıkmaması halinde belediyelerdeki yapının eskiden farklı olmayacağını dile getiren Manavoğlu, bu durumun toplumu daha da zarar verebileceğini belirtti.

Manavoğlu, Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimin de tüm siyasi partilerin vereceği ortak kararla yıl sonuna kadar ertelenebileceğini dile getirdi.

“Ortak bir tarih olabilir” diyen Manavoğlu, bu yöntemin dışına çıkılmasının da demokratik ve hukuksal kaos olacağını ifade etti.