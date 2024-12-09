“Yasa Gücünde Kararnameyle memleket yönetilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Anayasaya aykırı bir şekilde Yasa Gücünde Kararname çıkararak sivil havacılıkta grev yasağı sürelerini değiştirme girişimine tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, "Anayasaya aykırı bir şekilde Yasa Gücünde Kararname çıkarıp sivil havacılıkta grev yasağı sürelerini değiştirecek kadar gözleri dönmüş bir yapı ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, bir yıldır sendikaların uyarılarını dikkate almadığını ve sorunların çözümü için hiçbir çaba göstermediğini vurgulayan Barçın, şunları söyledi: "1 yıldır sendikanın hiçbir uyarısını dikkate almayıp, diyalog kurmayanlar, sorunları çözmek için en ufak bir çaba ortaya koymayanlar kendini padişah zannedip Yasa Gücünde Kararname ile memleketi yöneteceklerini zannediyorlar. Hep birlikte bu faşist yapıya karşı mücadeleyi yükseltmeli, halk düşmanlarından bir an önce kurtulmalıyız." dedi.