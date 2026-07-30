TAK’a iki muhabir münhali için 5 Ekim tarihine kadar başvuru kabul edilecek

Türk Ajansı Kıbrıs’ın açtığı, “III. Derece Redaktör Muhabir (Türkçe)”, münhali için 5 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru kabul edilecek.

TAK’tan yapılan açıklamaya göre, adayların Ajans’ın “Mehmet Akif Caddesi No:30 Köşklüçiftlik-Lefkoşa” adresindeki binasından alacakları formlarını doldurarak 5 Ekim’e kadar Kuruma vermeleri gerekiyor.

İki kişinin istihdam edileceği “III. Derece Redaktör Muhabir (Türkçe)” kadrosu için Yazılı Yarışma Sınavları 22 Kasım 2026 Pazar günü Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda münhal sayısının iki katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar ise TAK Yönetim Kurulu tarafından sözlü yarışma sınavına çağrılacak.

Münhal kadro için aranan özel koşullar arasında “Basın-yayın, gazetecilik, iletişim, sosyal, siyasal, idari bilimler, yabancı dil veya mütercim/tercümanlık konularında lisans düzeyinde bir üniversite veya dengi bir yüksekokul bitirmiş olmak ve İngilizceyi çok iyi derecede bilmek ve Türkçeyi iyi kullanmak” bulunuyor.

Sınava başvuru için “Başvuru Formu; Çipli 10 rakamlı KKTC Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi veya normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesi; okul diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi; Yabancı Dil Belgesi aslı ve fotokopisi, bir adet resim ile erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi” gerekiyor. Söz konusu belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecek.

İlgilenen adaylar, münhalle ilgili başvuru koşulları ve sınav konularını da içeren detaylı genelgeyi, TAK’tan alabilecek.