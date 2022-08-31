Yasa dışı yoldan kuzeye geçmek isterken yakalandılar

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye, önceki gün yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 9 Suriyeli mülteci yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hakan Savtekin’in mahkemeye aktardığı bilgilerde; “9 Suriye uyruklu mültecinin, 27 ile 30 Ağustos tarihlerinde Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip, kuzeye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiği ve tutuklandıkları” belirtildi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Polis, zanlıların ülkede yasal statüleri olmadığı için tutuklu yargılanmalarını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 9 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.