“Yasa Dışı Geçişler”e karşı dikenli tel iddiası

Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne hizmet eden yeni bir karar güneyden geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, yasa dışı geçişleri gerekçe göstererek, Astromerit’ten (Bostancı) Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’na kadar olan bölgeye dikenli tel çektiği öğrenildi.

Maraş’tan Ercan’a kuzeyde ve güneyde pek çok askeri bölge ve barikat adayı dikenli tellerle bölüyor.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Astromerit muhtarı Aris Konstantinu “dialogos.com.cy” sitesine yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Kıbrıs hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtti.

Kararın güneyden kuzeye ya da kuzeyden güneye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki “delikleri” kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit’ten Lefkoşa Havaalanı’na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini sözlerine ekledi.