‘Yasa dışı bet sitesi’ çalışanı teminatla serbest kaldı

Yasadışı sanal bet sitesine ‘canlı destek’ verdiği tespit edilen F.A bu kez de teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı F. A.’nın Beden Eğitimi ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 20 Ekim tarihinde, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 41 yaşındaki T.A. ve zanlı 33 yaşındaki F. A.’nın yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı F.A’nın Minareliköy’deki adresinde yapılan aramada Kalebet isimli bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, Kalebet’e ait bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını da anlattı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.