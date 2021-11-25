Yasa dışı bahis: 3 tutuklu

Mağusa'da, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek (call center) hizmeti verdiği tespit edilen E.K. (K-24), E.A. (E-30) ve F.G.A. (K-23) tutuklandı.

Operasyon kapsamında 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet sabit hat telefonu, bir otomobil ile 52,800 TL ve 40 Euro nakit paraya el kondu.

Polis soruşturma devam ettiğini açıkladı.