“Yarından itibaren ek mesai çalışmayacağız”

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Koop ve Bİnboğa Yem Fabrikası çalışanlarının Ocak ile Şubat ayı maaşları ve bayramlık ödeneğinin eksik ödendiğini duyurdu.

Koop-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Mehmetali Güröz, ayrıca 2025 yılına ait Toplu İş Sözleşmesi gereği ödenmesi gereken sosyal hak ve primlerin de çalışanlara ödenmediğini duyurdu.

Bu nedenle 6 Mart 2026 Cuma gününden itibaren ek mesai çalışmayacaklarını duyuran Güröz, “Bu eksik ödeneklerin çalışanlara bir tamam ödenene kadar ek mesai çalışamama eyleminin 3 iştirakte de devam edeceğini tüm kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerini kullandı.