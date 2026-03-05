Cengiz Topel Hastanesi girişine çevre düzenlemesi

Lefke Belediyesi, Cengiz Topel Hastanesi Acil Servis girişi çevresinde çevre düzenleme ve parke döşeme çalışmalarına başladı.

Lefke Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Cengiz Topel Hastanesi yönetimi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenleme ile Acil Servis girişinin daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında hastane giriş bölümünde zemin düzenlemesi yapılırken, parke döşeme işlemleri de etaplar halinde sürdürülüyor