Yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Sonraki günlerde sıcaklık iç kesimlerde 39 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin, periyodun ilk günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cumadan- çarşambaya kadar ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 30-33 derece ve sahillerde 25-28 derece, diğer yarısında ise iç kesimlerde 36-39 derece ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.