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Yarın yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Yarın yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre yarın zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre yarın zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan rapora göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hava sıcaklığı hafta sonu 27-30 derece, pazartesinden itibaren ise 31-34 dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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