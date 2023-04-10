Soğuk ve nemli hava ile birlikte yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 – 17 Nisan arasında hava alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve çarşamba günü sağanak yağışlı sonrasında parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 19 - 22 derece ikinci yarısında ise 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.