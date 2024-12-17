Yarın Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak köyü arasında elektrik kesintisi yapılacak
Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak Köyü arasına, yarın 10.30 - 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
A+A-
Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak Köyü arasına, yarın 10.30 - 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan duyuruya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler : elektirik kesintisi