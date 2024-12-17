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  3. Yarın Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak köyü arasında elektrik kesintisi yapılacak
Yarın Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak köyü arasında elektrik kesintisi yapılacak

Yarın Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak köyü arasında elektrik kesintisi yapılacak

Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak Köyü arasına, yarın 10.30 - 13.30 saatleri arasında  elektrik verilemeyecek.

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Teknecik Elektrik Santrali ile Beşparmak Köyü arasına, yarın 10.30 - 13.30 saatleri arasında  elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan duyuruya göre, elektrik kesintisi  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.

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