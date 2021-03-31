“Yarım ton kaçak et” soruşturması “İmha edilen etin değeri, 39 bin 200 TL”

Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda sağlıksız koşullarda Kıbrıs’ın güneyinden getirilen yüklü miktarda hayvan eti tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı M.S., teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili olaya ilişkin detayları anlattı.

Depreli, zanlının 27 Mart tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Demirhan'da kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini söz konusu etleri Kıbrıs’ın güneyinden şuan aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan etlerin 39 bin 200 TL değerinde olduğunun tespit edilerek Gümrük Dairesi tarafından 108 Bin TL ceza kesildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senetleri imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.