Yargıya taşınan UBP Kurultayı'na ilişkin dava, 26 Eylül'e ertelendi

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı yargıya taşındı.

Genel Başkanlığa adaylık başvurusu dikkate alınmayan UBP Üyesi Sertan Tıraş, UBP kurultayının parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurdu.

Bugün görüşülen davada, mahkeme, tek taraflı ara emri vermeyi uygun bulmadı ve davayı 26 Eylül tarihine erteledi.

Tıraş'ın avukatı İzzi Okray, Genel Başkan olarak görevlendirilen Ünal Üstel tarafından atılacak her imzanın, hukuki sorunlarla karşılaşabilecegini iddia etti, "telafisi imkansız zarar ziyan ortaya çıkacak" dedi, ara emri talep etti.

Mahkeme, davayı 26 Eylül tarihine erteledi.

Ara emri talebi ile hem kurultay sonucu hem de UBP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilerinin durdurulması isteniyor.

Tüzük çiğnenmişti

Hatırlanacağı üzere UBP’de Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

Kurultay sürecinde partinin tüzüğü çiğnenmiş, adaylık başvuru süreci en az 30 gün olmasına rağmen bu süre 48 saatten az bir süreye düşürülmüştü.

Başkanlık için yalnızca Üstel aday olmuş, 12 Eylül’de de genel başkan olarak görevlendirilmişti.