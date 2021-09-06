Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek Polis: Zanlı 5 yıldır kayıtsız

Lefkoşa’da çalınan bisikletini bulmak için başkasının evine izinsiz girdiği gerekçesiyle tutuklanan P.N’nin 23 Aralık 2016’dan beri ülkede izinsiz kaldığı polis tarafından tespit edildi.

Zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, 14 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilerek, yargılanmayı burada beklemesi kararlaştırıldı.

Polis bilgileri mahkemeye aktardı…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı.

Polis, zanlı P.N’nin “mülke tecavüz ve ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etmek” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Lefkoşa'da 31 Ağustos’ta meydana gelen "mülke tecavüz" meselesi ile ilgili zanlının 2 Eylül’de tutuklandığını kaydeden polis memuru, yapılan soruşturmada zanlının 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren toplamda 1715 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Şikayet geri çekildi

Polis, zanlının ilgili tarihte, 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu evin kapısını çalıp, balkondaki bisikletin çalınan bisikleti olup, olmadığını görmek için izinsiz girip, evden ayrıldığını anlattı.

Zanlı aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

14 gün cezaevine gönderildi

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 14 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.