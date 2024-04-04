Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Girne’de 2 genç insanın ölümü ile sonuçlanan “kaza” ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü G.G. yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının yargılanmayı 79 gün süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.

Mahkemede olayla ilgili yeni bulgular aktaran polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğünü söyledi.

Polis, hız tespitiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, ölen şahısların ailelerin tepkili olduğunu, işlenen suçun ciddi ve ağır olduğunu söyledi.

Polis, zanlının can güvenliği ve davalarında hazır olması için tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, davaları hazırlanıncaya kadar zanlının 79 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.

Neler yaşanmıştı?

23 Mart tarihinde, saat 17.00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, G.G. isimli zanlı, yönetimindeki araçla, “önündeki araçlara makas atmak” istemiş, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarpmıştı.

Cihan Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra Büşra Yavuz, hastanede tedavi gördüğü sırada, 1 Nisan tarihinde hayatını kaybetmişti.