Yargılanan kamusal figürlerin açık isim ve fotoğraflarını paylaşmak artık suç!

Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmesine karşın değişikliğe uğramadan hükümete mensup vekiller tarafından komiteden geçirilen ve gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, Meclis Genel Kurulu'nda yeniden gündeme geldi.

CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, yargılanan kamusal figürlerin açık isim ve fotoğraflarını yayınlayan gazetecilere hapis ve para cezası öngören maddenin kaldırılmasını önerdi.

Önerinin dikkate alınması, hükümete mensup vekillerin oylarıyla reddedildi.

Bunun üzerine ilgili yasanın görüşüldüğü komitenin başkanı Yasemi Öztürk, hapis cezasının kaldırılmasını ancak suç kapsamından çıkartılmayarak dört asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılmasını önerdi.

Öneri, hükümete mensup vekiller tarafından kabul edildi.

Daha sonra yasa oylamaya sunuldu, hükümete mensup vekillerin oylarıyla kabul edildi.