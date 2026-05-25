Serhat Akpınar: “KKTC günübirlik siyasetle 'taşınabilecek' bir noktada değil”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, KKTC’nin artık günübirlik siyasetle, sloganlarla, algı yönetimleriyle ve seçim odaklı yaklaşımlarla 'taşınabilecek' bir noktada olmadığını kaydetti.

Akpınar yazılı açıklamasında, “Güney Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler, Türkiye’de yaşanan değişimler, yakın coğrafyamızdaki savaşlar, küresel ekonomik kırılmalar ve bölgemizde şekillenen yeni dengeler, Kıbrıs Türk halkının artık çok daha güçlü bir devlet aklına, stratejik vizyona ve milli seferberlik ruhuna ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.” dedi.

Akpınar, Kıbrıslı Türklerin düşünmek, sorgulamak ve geleceklerini yeniden değerlendirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Akpınar, “KKTC’nin yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, kontrolsüz ekonomik daralma, turizmde gerileme, yükseköğretimde ciddi kayıplar, inşaat ve emlak sektöründe durgunluk, gençlerin geleceğe dair umutsuzluğu ve uluslararası izolasyonların yarattığı baskılar altında ağır bir süreç yaşadığını” savundu.

Akpınar, “Üzülerek bir kez daha ifade etmenin zorunlu olduğunu düşünüyorum, geçmişten bugüne gelen hükümet anlayışlarının büyük çoğunluğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sektörel politikaları, uzun vadeli kalkınma planlarını, ekonomik dönüşüm modellerini ve sürdürülebilir devlet vizyonunu ortaya koyamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Bugün hala ,“Nasıl bir ekonomi”, “Nasıl bir yükseköğretim modeli”, “Nasıl bir turizm vizyonu”, “Nasıl bir dijital dönüşüm” ve “Nasıl bir üretim ekonomisi” sorularına devlet ciddiyetinde verilmiş net cevapları olmadığını söyleyen Akpınar, “Oysa ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, denizcilikten lojistiğe, yükseköğretimden sağlık turizmine, teknolojiden dijital ekonomiye kadar birçok alanda güçlü ekonomik dinamikler oluşturabilecek büyük bir potansiyeli vardır.” dedi.

Bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için, konuşmanın ötesine geçmeleri gerektiğini belirten Akpınar, şunları ifade etti:

“Üreten, üreteni koruyan, sürekli eleştirilerle bir yere gidemeyeceğimizi artık kabul eden, gerçek projeler ortaya koyan, seçim hesapları ile sonuç ortaya konulamayacağını idrak eden, gelecek inşa eden bir siyasal anlayışa ihtiyaç duyuyoruz . Bugün ne yazık ki toplumumuz uzun süredir anketlerle yönlendirilen, algılarla şekillendirilen, toplum mühendisliği çalışmalarıyla manipüle edilmeye çalışılan bir siyasi atmosfer içerisinde tutulmaktadır. Oysa halkımız artık şunu görmek istiyor. Kim ne söyledi değil, kim ne yaptı. Kim kimi suçladı değil, kim ülkeye ne kazandırdı. Kim hangi sloganı attı değil, kim hangi vizyonu ortaya koydu.”

Artık hamasete ihtiyaçları olmadığını, vizyon zamanı olduğunu kaydeden Akpınar, “Siyasetin ve siyasetçinin hedefi artık günü kurtarma olmamalı. Şimdi gelecek kurma zamanı. Artık ayrışma, ideolojik ötekileştirme ortaya koyanlar geri çekilmeli, toplumsal uyanış ve ortak akılla yol zamanı Kıbrıs Türk halkı, geçmişten bugüne yaşanan tüm süreçleri değerlendirecek olgunluğa ve ferasete sahiptir. Bu nedenle yaklaşan siyasi süreçlerde halkımızın söylemlere karnı tok. İcraatlara, gerçeklere, devlet vizyonuna bakarak karar verilmesi hayati önem taşıyacaktır.” dedi.

Akpınar tüm halkın bayramını da kutladı

Akpınar açıklamasında, tüm halkın bayramını da kutlayarak, “Ailelerimizle ve toplumumuzun her kesiminin birbirini yeniden anlamaya çalıştığı, geçmişle birlikte geleceğin de konuşulduğu bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için artık çok daha fazla çalışmak, üretmek, birlik olmak ve ortak aklı büyütmek zorundayız. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Bir bayrama daha, bölgede ve dünyada yaşanan büyük kırılmaların, ülkede ise derinleşen ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde girdiklerini belirten Akpınar, bayramın sağlık, huzur, bereket, birlik ve dayanışma getirmesini temenni etti.