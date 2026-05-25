Merkez Bankası TL kredi kartı faizini düşürdü, döviz faizini artırdı

KKTC Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanacak yeni azami faiz oranlarını açıkladı.

Merkez Bankası’nın duyurusuna göre, önümüzdeki üç aylık dönem için Türk Lirası cinsinden işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 4,28 olarak belirlenirken, döviz cinsi işlemlerde bu oran yüzde 1,06’ya yükseltildi.

TL işlemlerde azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 4,78’e düşerken, döviz işlemlerde azami aylık gecikme faiz oranı ise yüzde 1,56’ya çıkarıldı.

Merkez Bankası’nın, Haziran 2024’ten bu yana sabit tuttuğu Türk Lirası cinsinden kredi kartı faiz oranlarında 35 baz puan indirime gittiği belirtildi.

KKTC Merkez Bankası’nın kredi kartı faizlerini son dönemde yedi kez değiştirmediği ve oranların son 10 yılın en yüksek seviyelerinde kaldığı ifade edildi.

Döviz işlemlerde ise daha önce dört kez sabit bırakılan faiz oranlarının 3 baz puan artırıldığı kaydedildi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni oranların 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ve en az üç ay geçerli olacağı belirtildi.

58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında kredi kartlarında uygulanacak azami aylık akdi ve gecikme faiz oranları her üç ayda bir yeniden belirleniyor.