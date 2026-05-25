Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere kısıtlama getiren ve para cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın tüm tepkilere rağmen hükümete mensup milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçirilmesinin ardından ortak basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, düzenlemenin basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik ciddi tehditler içerdiğine dikkat çekildi.

“Basın özgürlüğüne gerici müdahaleyi kabul etmiyoruz”

Basın-Sen ve KTGB açıklamasında, “Uzlaşı yok: Basın özgürlüğüne gerici müdahaleyi kabul etmiyoruz!” ifadelerine yer verilerek, gazetecilerin, sendikaların, siyasal partilerin, hukukçuların ve demokratik kitle örgütlerinin güçlü karşı çıkışına rağmen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın oy çokluğu ile Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi hükümeti tarafından Meclis’ten geçirildiğine vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile hükümet iş birliği içerisinde hazırlanan yasa içerisindeki hapislik cezasının geri çekilmiş olmasının, düzenlemenin fikir, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik taşıdığı tehdidi ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi.

“Gazetecilik suç değildir”

Basın emekçilerini ve halkı baskı altına almayı hedefleyen anlayışın demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, gazetecilerin kamu yararı adına yürüttüğü faaliyetlerin “suç” kapsamına sokulmaya çalışılmasının, toplumun gerçeklere ulaşma hakkına yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Defalarca söyledik, gazetecilik suç değildir! Haber alma hakkı engellenemez. Basın emekçileri susturularak toplum karanlığa mahkum edilemez.”

“Sorun yalnızca hapislik cezası değildir”

Yasada yapılan değişikliklerin kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik “kozmetik değişiklikler” olarak değerlendirildiği açıklamada, sorunun yalnızca hapislik cezası olmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında, gazetecileri ve halkı baskı altında tutmayı amaçlayan zihniyetin esas sorun olduğuna dikkat çekilerek, geri çekilen hapis tehdidinin yerine otosansürü büyütecek, gazetecileri hedef gösterecek ve eleştirel haberciliği baskılayacak bir düzen bırakıldığı ifade edildi.

Basın-Sen ve KTGB, söz konusu yasanın ülkede ağır baskılar altında çalışan basın emekçilerine yeni bir gözdağı anlamı taşıdığına vurgu yaparken, siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen haberlerin, kamu yararına yapılan yayınların ve halk adına yürütülen sorgulayıcı gazeteciliğin cezalandırılmasının önünün açılmak istendiğine dikkat çekti.

“Mücadelemiz sürecektir”

Açıklamada, basın özgürlüğünü budamaya yönelik hiçbir düzenlemenin kabul edilmeyeceği belirtilerek, gazetecileri ve halkı susturmaya yönelik her girişimin karşısında durulacağı kaydedildi.

Basın-Sen ve KTGB, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, gazetecilere bu yasayı tanımama, üstün kamu yararı gerektiren konularda özgür yayıncılık yapma ve sıradan yurttaşın masumiyet karinesine maksimum saygı gösterme çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı:

“Demokrasi, eleştiren, sorgulayan ve gerçekleri ortaya çıkaran özgür bir basın ve halkla mümkündür. Meclisten geçen bu yasa toplumsal vicdanda meşru değildir. Mücadelemiz sürecektir.”