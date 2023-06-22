Yargıda ‘ekonomik kriz’ etkisi: 6 bin 602 alacak verecek davası

Ekonomik kriz, birçok alana yayılırken, hukukçuların elindeki dava dosyaları da kabardı. Yüksek Mahkeme’nin hazırladığı 2022 Faaliyet Raporu’na göre; geçtiğimiz yıl mahkemeler 9 bin 59 hukuk davası görüştü.

YARGININ HUKUK DAVASI GÜNDEMİ:

9 bin 59 hukuk davası

Alacak-verecek: 6 bin 602

Banka/icar satış: Bin 246

Tazminat: 567

Tahliye: 417

Karşılıksız çek: 150

İş davası: 74

Bilişim: 3

Ayşe GÜLER

Daralan ekonomiye paralel, yurttaşların alım gücünde yaşadığı gerileme yargının gündemine de yansıdı.

Ekonomik kriz, birçok alana yayılırken, hukukçuların elindeki dava dosyaları da kabardı.

2022 Faaliyet Raporu’na göre; geçtiğimiz yıl mahkemeler 9 bin 59 hukuk davası görüştü.

6 ilçedeki mahkemelerin gündeminde ‘alacak-verecek’ dosyaları ilk sırada yer aldı.

2022 yılında 9 bin 59 hukuk davasının yüzde 73’ü, yani 6 bin 602’sini ‘alacak-verecek’ dosyasının oluşturması dikkat çekti.

Banka-icar satış davası: Bin 246

Alacak-verecek davalarının ardından, 6 ilçe mahkemelerinde 2022 yılında banka/icar satış dosyalarında bin 246 dava görüldü.

Söz konusu dönemde, 567 tazminat davası, 417 tahliye, 150 karşılıksız çek, 74 iş davası, 3 de bilişim suçu davası görüldü.

Rekor Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde

Resmi verilere göre; en çok hukuk davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

2022’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çeşitli suçlardan 3 bin 999 dava görüşüldü.

Aynı dönemde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 2 bin 372, Girne Kaza Mahkemesi’nde bin 656 dava görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 423, İskele Kaza Mahkemesi’nde 438, Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 171 davanın görüldüğü kayıtlara geçti.

150 kişiye karşılıksız çek davası

Bankalara yazılan çeklerin karşılıksız çıkması sonucu ise geçtiğimiz yıl 150 kişiye dava okundu.

Söz konusu davaların ağırlıklı olarak Mağusa ile Lefkoşa Kaza Mahkemelerinde görüldüğü rapora yansıdı.

Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 48, Lefkoşa’da 46, Girne’de 32, Güzelyurt’ta 16, İskele’de 6, Lefke’de 2 dava görüldü.

En çok iş kazası davası Girne’de

2022’de 74 iş davası da yargının gündemindeydi.

Bölge olarak incelendiğinde en çok iş kazası davası Girne Kaza Mahkemesi’nin gündemine geldi.

Söz konusu dönemde Girne Kaza Mahkemesi’nde 33, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 30, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde ise 10 iş kazası davası görüldü.