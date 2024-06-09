Yargıçların yeni görev yerleri belli oldu

Devrim DEMİR

Adli yılın kapanmasına kısa bir süre kalırken 2024-2025 yeni Adli Yılda Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapacak yargıçların görev yerleri belli oldu. Yüksek Adliye Kurulu, Girne ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme heyetinde değişikliğe gitmezken Mağusa Ağır Ceza Mahkeme heyetine yeni isimler atadı.

Kaza Mahkeme Başkanları değişti...

Yüksek Adliye Kurulu yeni Adli Yılda Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran'ın görev yerini değişmezken, Mağusa Kaza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun oldu. Güzelyurt Kaza Mahkeme Başkanlığı'na Nüvit Gazi Hacı atanırken, İskele Kaza Mahkeme Başkanı Musa Avcıoğlu ve Lefke Kaza Mahkeme Başkanı Pınar Beyoğlu oldu.

Ağır Ceza Mahkeme Yargıçları...

Lefkoşa Ağır Ceza Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia. B.Barkın, Yargıç Tutku Candaş

Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti

Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı, Kıdemli Yargıç Hale Dağlı ve Yargıç Cemal Gündüz

Girne Ağır Ceza Heyeti

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Banu Soyer Ekinci, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer görev yapacak.