Yargıçların görev yerleri belirlendi

2021-2022 Yeni Adli Yılda yargıçların yeni yerleri belli oldu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na Fadıl Aksun getirilirken, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, Yargıç Murat Soytaç heyeti oluşturdu. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde de değişime gidildi. Başkanlığa Musa Avcıoğlu getirilirken, heyete Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Özge Uğraşın geldi. Girne Ağır Ceza heyeti de değişti. Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına Melek Esendağlı getirilirken, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, Yargıç Dilşah Karayel heyeti oluşturdu.