Yarbay tutuklandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması, polisin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na sıçradı.

GKK’da görev yapmakta bulunan Yarbay Özgür Alp, ‘sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Yarbay Özgür Alp'in, soruşturma amacıyla 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.