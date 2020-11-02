Yaralıların tedavileri sürüyor

Devrim DEMİR

Güzelyurt-Lefkoşa çift şeritli anayolda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişinin tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Aynı gün iki farklı kazada yaralı olarak kurtulan 19 yaşındaki Batuhan Çilo ve 21 yaşındaki Özgün Abdullahoğlu’nun tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Lefkoşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, yaralıların son durumları ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Servislerde gözetim altında tutuluyorlar…

Başhekim yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün’ün ‘dalak yırtılması’ teşhisi ile tedavisinin Genel Cerrahi Servisinde devam ettiğini söyledi.

Büyük, HP 769 plakalı araçta bulunan Tolga ve Şahsin Abdullaoğlu isimli kardeşlerin tedavilerinin de Göğüs Servisinde sürdüğünü kaydetti.

Abdullaoğlu kardeşlerin kaza sonrası göğüs kafeslerinde kırıklar oluştuğunu ifade eden Doktor Büyük, tedavilerinin sürdüğünü gözlem altında tutulmaya devam ettiklerini ifade etti.