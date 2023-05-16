Yaptığı “şaka” arkadaşının hayatına mal olabilir

İş aracının asansör kısmına çıkan arkadaşını şaka yapmak için gezdiren, ardından fabrika avlusundaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmasına neden olmakla suçlanan İ.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlının Pazartesi günü Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında, forkliftin asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı esnada Ölmez’in fabrika avlusundaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olduğunu söyledi.

Polis yaralanan Faruk Ölmez’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.