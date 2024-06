“Yapmam dediğim her şeyi bu ülke bana yaptırdı”

▶ Tedavi için defalarca başvurduğu Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ‘ret’ yanıtı aldığını iddia eden Harun Özer, yardım çığlığını YENİDÜZEN aracılığıyla duyurmaya çalıştı. “Devletten sadece tedavi olmak için yardım istediğini” ifade eden genç adam, “Yoruldum, ben maaş ve ilaç değil tedavi olmak istiyorum” dedi.

▶ Yıllardır uyuşturucu batağında olan Harun Özer’in YENİDÜZEN’e anlattıkları, uyuşturucu tüketimi konusunda gelinen son noktayı özetledi…

Devrim DEMİR

Kendisini “uyuşturucu bağımlısı” diye tanımlayan 33 yaşındaki Harun Özer, madde bağımlılığından kurtulmak istiyor. 16 yaşında arkadaş ortamında bir dumanla başladığı uyuşturucudan 17 senedir kurtulmaya çalıştığını kaydeden Harun Özer, maddelerin hiçbir soruna çare olmadığını ve madde kullanımına başladığı için pişman olduğunu ifade etti, uzatılacak yardım eli beklediğini belirtti.

Devletten her hangi bir maaş ya da rapor istemediğini ifade eden Harun Özer, YENİDÜZEN’e kan donduran itiraflarda bulundu. Uyuşturucu kullanmadığı gün büyük boşluk yaşadığını anlatan genç, “Yoksunluk krizine girince gözüm hiçbir şey görmüyor, kendime çok zarar verdim” şeklinde konuştu.

“Her şey bir dumanla başladı”

Girdiği bir arkadaş ortamında henüz 16 yaşındayken uyuşturucu ile tanışan Özer’in anlattıkları kan dondurdu. “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek bir duman çektiği sigara 17 yılına mal oldu. Yoksunluk krizleri ile tanışan madde bulmak için her yola giren gencin anlattıkları tüyleri diken diken yaptı. Uyuşturucu kullanım yaşının 14’lere düştüğünü ve özellikle köylerde korkunç bir ticareti olduğunu itiraf eden genç, “Polis benden muhbir olmamı da istedi. Yapamadım çok dayak da yedim ama kurtulamadım” dedi.

“Hem bonzai hem kristal kullanmaya başladım”

“Bu ortamda çok yüzsüzleştim” sözleri ile uzunca sessiz kaldıktan sonra bonzaiden sonra en tehlikeli uyuşturucu madde sınıfında olan ‘methamfetamin” (kristal) kullandığını da itiraf eden Harun Özer: “Sabah uyanınca bonzai, akşam yatmadan her ikisini de içiyorum. En fazla bir gün içmediğim zaman aramam ama yoksunluk krizi gelirse ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Dayak yesem neden vurdunuz demem, günlerce yemek yemem umurumda olmaz ama uyuşturucuyu almak zorundayım. Boşluk hissediyorum, kendimi insanlardan soyutlarım kimseyle annemle bile görüşmek istemem.”

“Polisin muhbiri de olabilirdim ama olamadım”

“İnsanlara çok güvendim ve çok inandım bunu yapmaz dediğim herkes bana en kötü şeyleri yaptı” sözleri ile bir süre sessizleştikten sonra uyuşturucu illetinin dünyanın en kötü alışkanlığı olduğunu ifade eden genç, hiçbir maddenin faydası olduğuna inanmadığını kaydetti. Zaman zaman polisin de kendisinden iş istediğini ama kimseyi polise vermek istemediğini de anlatan Özer, “Polisin bana iç bir sigara anlat kim nerede ne yapıyor dediği zamanlarda oldu. Sigarayı içip konuşup satmadığım için çok dayak yediğim zamanlarda” dedi.

“Ortamlardan bir adım hep geriyim”

Hiçbir hobisi olmadığını çok sonra fark ettiğini ve zaman zaman kendini sorguladığını anlatan Özer, uyuşturucu kullanmayan arkadaş ortamına girdiği zaman asla üstünde uyuşturucu taşımadığını belirterek, “Bir gün bana hobin ne diye sordular? Sonra olmadığını fark ettim, bir kedi bir köpek alıp beslesem, yürüsek nasıl olur ne hissederim diye sorguladım çok kendimi. Girdiğim ortamlarda sohbetlere katılıyorum ama bir tık geriyim mesela yapılan bir espriye herkese gülerken ben donup kalıyorum, çok denedim bazen gülmek nasıl bir duygu onu bile bilmiyorum, özlemenin ne olduğunu unuttum” dedi.

Acı itiraf: “Gözüm kapalı yasa dışı yollardan uyuşturucu getirdim”

Uyuşturucu temin etmek için evdeki televizyonu, paslı depoyu sattığını bunun yanında hırsızlığa bile yöneldiğini Kıbrıs’ın güneyinden çaldığı arabayla yakalanarak 4 yıl hapis cezası alan Özer, geçtiğimiz yıl tahliye oldu. Yasa dışı yollardan bir çok kez Kıbrıs’ın güneyinden uyuşturucu temin ederek kuzeyde satışını yaptığını itiraf eden Özer, “Telefonum bazen hiç susmaz o kadar çok arayan olur, uyuşturucu isteyen çok kişi var. Gözüm kapalı sınır ihlali yaptım hem de kaç kez sonunu düşünmeden tek amacım para temin etmek uyuşturucu almak” şeklinde konuştu.

“Yapmam dediğim her şeyi bu ülke bana yaptırdı”

Devletten maaş veya her hangi bir uyuşturucu kullandığına dair rapor almak istemediğini tek savaşının bu illetten kurtulmak istediği olduğunu ifade eden Harun Özer, tedavi olup yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Başka bireyler gibi hayat gailesi çekmek istediğini ancak tedavi olmadan bundan kurtulamayacağının farkında olduğunu anlatan Özer, “Ben vazgeçerim diye gece Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin kapısında yattım. Sabah doktorun yanına girdim bana 4 çeşit ilaç yazdı ve nasıl kullanacağımı bile söylemeden yollattı. Devlet bizim gibi bağımlılara ilaç yazarak bizi suça teşvik ediyor ben o reçete ile ilaç satıp para temin edersem yine gidip uyuşturucu alacam. Yaklaşık 8 yıldır her yolu denedim, 2 kez de bir haftalık süreçlerle hastaneye yattım adaptasyon sürecine girmeden ağrı kesicilerle daha çok çıldırtıp seni gönderiyorlar adına tedavi diyorlar. Ben sürekli arkama bakmaktan çok yoruldum, polis takipte mi, paramı kaptıracak mıyım ben bunlarla yaşamak istemiyorum. Yoruldum lütfen bana yardım edin tedavi olmak isterim. “Yapmam dediğim her şeyi bu ülke bana yaptırdı” şeklinde konuştu.

Gram gram fiyat verdi

Girdiği ortamlarda uyuşturucu kullanım yaş ortalamasının her geçen gün düştüğünü anlatan Hüseyin Özer, “paran olduktan sonra uyuşturucu temin etmek çok basit. Cezaevinde olduğum sürede bile gardiyanın haberi olmadan uyuşturucu aldım cezaevinde. Bugün çok rahat temin edilen bonzainin bir gramı bin TL, kristalin gramı bin 500 TL.”