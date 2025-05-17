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Kayalar-Sadrazamköy arası anayol güzergâhında yol yapım çalışması başlatıldı

Kayalar-Sadrazamköy arası anayol güzergâhında yol yapım çalışması başlatıldı

Karayolları Master planı kapsamında Kayalar-Sadrazamköy arası anayol güzergâhında dün yol yapım ve iyileştirme çalışması başlatıldı. Çalışma, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

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Karayolları Master planı kapsamında Kayalar-Sadrazamköy arası anayol güzergâhında dün yol yapım ve iyileştirme çalışması başlatıldı. Çalışma, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

FOTO ARŞİV 

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