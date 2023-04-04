“Yapılması gereken palas pandıras, ihalesiz, 15 yıllık sözleşme yapmak için yasa çıkarmak değil!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AKSA ile sözleşmenin dolmasına 1 yıl olduğu gibi, sözleşmede üç yıl uzatma opsiyonu da bulunduğuna işaret etti, yapılması gerekenin bu ülkenin odalarıyla, üniversiteleriyle, bilim insanlarıyla, mühendisleriyle masaya oturarak ihtimallerin tümünü masaya yatırmak olduğunun altını çizdi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“AKSA ile imzalanmış olan sözleşmenin süresinin dolmasına bir yıla yakın zaman var. Üstelik sözleşmede üç yıl uzatma opsiyonu da var.

Yapılacak olan, bu ülkenin odalarıyla, üniversiteleriyle, bilim insanlarıyla, mühendisleriyle masaya oturmak. Elektriği ne zamana kadar fuel oil ile üreteceğimizi, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri, KIB-TEK’e yatırım olanaklarını, kurulu gücümüzü, enterkonnekte ihtimallerini, bunların tümünü o masaya yatırmak. Bu masadan özel yatırım ihtiyacı çıkarsa, uluslararası ihaleyle bu ihtiyacı, ihtiyaç süresi dikkate alınarak gidermek.

Palas pandıras, ihalesiz, 15 yıllık sözleşme yapmak için yasa çıkarmak değil! Bunun hiçbir makul ve meşru gerekçesi yok! Yapılan bu halkın geleceğiyle oynamaktır!”