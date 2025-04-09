"Yapılanlar ülkenin tarihine ve geleceğine en büyük ihanettir”

Demokrat Parti’nin eski genel başkanı Serdar Denktaş, Hamitköy Camii imamının ‘selanızı okumam’ şeklindeki skandal sözleri üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı, başörtüsü tartışmaları ile ilgili “Bu konu gerçekten toplumu bölen bir konudur. Kıbrıs Türk halkının böyle bir tartışmanın içine çekilmesi bu ülkenin hem tarihine hem de geleceğine yapılacak en büyük ihanettir” dedi. Dinin kişi ile Allah arasında olduğunu ve buna da herkesin büyük saygısı olduğunu belirten Denktaş, “Dini istismar ederek siyasi hareket yapmaya çalışanlara karşı bu toplum direnmiştir, bugün de direnecektir” diye konuştu.

"Kamplaştırma çabası var"

Denktaş, “Bu ülkede reşit olmuş herkes istediği gibi okula gidebilir. Fakat bir çocuğun dönemin ortasında okula başörtüsüyle gitme ısrarı, yönlendirmeden başka bir şey değildir. Bu durum baskıyla toplumu kamplaştırma çabasıdır” diyerek, bu çabayı seçimlerin yaklaşmasına bağladı. “Son seçimlerde 74 gazisi Mustafa Akıncı’yı hain ilan etmek suretiyle bir kamplaşma yaratıldı. Bu sefer öyle bir durum yok. O halde toplumu siyasal din üzerinden kamplara bölme düşüncesi var” diye konuşan Denktaş, “Bu toplum Atatürkçülüğü içselleştirerek yaşamaya alışmış, laik bir toplumdur” dedi.

“Ülkenin laik düzenini bozma çabalarına toplum sonuna kadar direnir”

"Bir dönem Kurucu Cumhurbaşkanımız Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs davasını anlatıyor diye kendisine 'git vatanında konuş' denmişti. Şimdi biz vatanımızda konuşuyoruz bu kez 'Rum’a git' deniyor” diyerek eleştiride bulunan Denktaş, “Benim tek vatanım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nden ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vatandaşlık almadım. Benim tek vatanım burasıdır” dedi. Türkiye kamuoyunda da konu ile ilgili yanlış bir algı yaratıldığını belirten Denktaş, Kıbrıs’ın kuzeyinde başörtüsü yasaklanmak isteniyormuş gibi bir algı yaratıldığını belirterek, “Oysa Türkiye’de üniversitelere başörtülü girilemediği dönemlerde KKTC üniversitelerinde böyle bir durum yoktu. 18 yaşını doldurmuş, kendi iradesiyle karar almış herkese bu ülkede saygı duyulur. Bunun dışında bu ülkenin laik düzenini bozma çabalarına da sonunu kadar bu toplum direnir” diye konuştu.

"Toplumsal düşünmemiz gereken bir yol ayrımındayız"

Bu toplumun adeta kodlarıyla oynanmak istenildiğini belirten Denktaş, “Öyle bir yol ayrımına geldik ki, iğne deliği kadar açılacak bir delik giderek büyür ve bu ülke tanınmaz bir hal alır. Artık partisel değil, toplumsal düşünmemiz gereken bir noktadayız. Türkiye’ye yürekten bağlı bir toplumun bu sevgisini istismar etmek isteyenlere karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi.