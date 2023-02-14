CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yaşananların kadere indirgenemeyeceğine vurgu yaptı, yapılan hataların hesabını da tek tek soracaklarının altını çizdi.

“İmar yasalarını engelleyenleri, devlet binalarının yapımında vize istemeyenleri, Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yetkilerini sınırlandıranları denetimsizliği yaygınlaştırmayı savunanları susarak izleyeceğimizi sanmasın” diyen Akansoy, bu süreçte çocuklarımıza, ailelerine ve kaybettiğimiz nice insana olan saygı ve sevgiden sustuklarını ancak, olası gecikmeyi, hazırlıksızlığı, kriz yönetimindeki yönetsel yetersizlikleri sorgulayacaklarını vurguladı.

Akansoy’un paylaşımı şöyle:

“Acımız büyük.

Yas halindeyiz toplum olarak. Dayanışma ile ayakta durmaya çalışıyoruz.

Yaşadıklarımızı kadere indirgeyecek değiliz. Yapılan hataların hesabını adım adım sormak boynumuzun borcudur.

Tek tek, adım adım...

Hem hesap soracağız, hem de sorgulayacağız.

Hiçbir güç yaşadığımız büyük acının arkasındaki yalanı, hırsızlığı, sorumsuzluğu, ben yaparım olurculuğu, usulsüzlüğü, imar aflarını sorgulamamamızı beklemesin.

Hiç kimse olası gecikmeyi, hazırlıksızlığı, kriz yönetimindeki yönetsel yetersizlikleri sorgulamamamızı beklemesin.

İmar yasalarını engelleyenleri, devlet binalarının yapımında vize istemeyenleri, Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yetkilerini sınırlandıranları denetimsizliği yaygınlaştırmayı savunanları susarak izleyeceğimizi sanmasın.

Bakıyorum... halkla ilişkiler oyunları, manipülasyonlar, susturma yazıları yani algı oyunları...

Susuyoruz çünkü yastayız. Bu suskunluk çocuklarımıza, ailelerine ve kaybettiğimiz nice insana olan saygımızdandır, sevgimizdendir.

Yoksa...”