Yapılan denetimlerde ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz

Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli tüm ürünlerin temiz çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 43 numune ve yerli ürünlerden alınan 8 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.