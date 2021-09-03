Yapılan denetimlerde ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz
Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli tüm ürünlerin temiz çıktığını açıkladı.
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Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli tüm ürünlerin temiz çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 43 numune ve yerli ürünlerden alınan 8 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
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Etiketler : denetim, Tarım Dairesi, Gıda denetimleri