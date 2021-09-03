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Yapılan denetimlerde ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz

Yapılan denetimlerde ithal ve yerli ürünlerin hepsi temiz

Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli tüm ürünlerin temiz çıktığını açıkladı.

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Tarım Dairesi, son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli tüm ürünlerin temiz çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 43 numune ve yerli ürünlerden alınan 8 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

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