“Yapılan açıklamalar güneye hizmet ediyor”

2023 yılının son 11 ayında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni veren Başbakan Ünal Üstel, “kontrolün devlette olduğunu” söyledi, rakamlarla ilgili “Kıbrıs’ın güneyini” suçladı.

Yazılı bir açıklama yapan Üstel, son dönemlerde ülkedeki emlak piyasası ve mali sisteme yönelik başta Kıbrıs’ın güneyi olmak üzere “organize ve herhangi bir temele dayanmayan acımasız saldırılar yapıldığını” iddia ederek, satışlarla ilgili faaliyetlerim tamamen devletin kontrolünde olduğunu söyledi.

Üstel, konuya hakim ve gereğini yapıyor olduklarını iddia ederek, bu konuda yapılan açıklamaların “Kıbrıs Rum lobisine hizmet ettiğini” öne sürdü.

Üstel, açıklamasında “vites arttırarak” kuzeyde kara para ile mücadeleyi güçlü ve kararlı şekilde sürdürdüklerini iddia etti.