Yapay Zeka ile Kütüphanelerin Geleceği UKÜ’de tartışılıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 22 Mart - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında “Yapay Zeka Destekli Kütüphaneler: Geleceğin Bilgi Merkezleri” temasıyla 61. Kütüphane Haftası’nı kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde, yapay zekanın kütüphane hizmetlerine entegrasyonu, bilgi erişiminde yeni nesil çözümler ve akademik yayıncılığın dijital dönüşümü ele alınacak.

Hafta, UKÜ’nün gelenekselleşen "Kitapla Buluşma Vakti" etkinliği ile başlayacak. Ardından Kıbrıslı yazarlar Senem Gökel, Emrah Öztürk ve Hakan Karahasan’ın katılımıyla edebiyat söyleşileri düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve İstanbul Doğuş Üniversitesi’nden akademisyenlerin yer alacağı “Geleceğin Bilgi Merkezleri” seminerinde, yapay zekanın kütüphaneler üzerindeki etkisi tartışılacak.

Etkinlikler, Kıbrıs’ın en prestijli akademik dergilerinden folklor/edebiyat üzerine Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek özel bir söyleşi ile devam edecek. UKÜ Kütüphane Müdürü Özlem Araz, “Bilgiye erişimin hızla değiştiği bir dönemde, yapay zeka destekli kütüphaneler artık bir vizyon değil, ihtiyaç. Etkinliklerimizle bu dönüşüme dikkat çekmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Araz, tüm etkinliklerin halka açık olduğunu belirterek, katılımcıların detaylı programa UKÜ’nün web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceğini ifade etti.