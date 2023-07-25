“Yanık, iç kanama, kırık”

Mağusa’daki Terrace Apartmanı’nın sekizinci katındaki dairede, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen patlama sonrası apartmandan atlayarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeref Uygun’un otopsi sonucu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Uygun’un ölüm sebebi; "ikinci derecede yaygın yanık, yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen beyin kanamaları, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama" olarak açıklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Mağusa'da apartmanda patlama, 1 ölü