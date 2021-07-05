Yangına karşı kullanılacak kamera ve güneş panelleri kuruldu

Orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC’ye hibe edilen 5 mobil kamera ve güneş panelleri belirlenen orman alanlarına kuruldu; bir yangın helikopteri de ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde konuşlandırıldı.

Türkiye’deki Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan açıklamaya göre,

“Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere, KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen ve 21 Nisan’da Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim edilen 5 adet mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 adet mobil güneş paneli, KKTC Orman Dairesi tarafından belirlenen orman alanlarına yerleştirildi.

Mobil yangın gözetleme kameraları 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliğine sahip, algılanan ateş, internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaşıyor.”

Yangın helikopteri hizmete başladı

Teslim edilen yangın gözetleme kamerası ve güneş panellerinin kurulmasının ardından, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri de, 23 Haziran’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alınarak hizmete başladı.

Kamov 32, çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Türkiye’den gönderilen yangın helikopteri, ilk görevini, 26 Haziran’da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek, başarılı bir şekilde tamamladı.