Yangın söndürme helikopterleri Rusya yerine İspanya’dan

Kıbrıs’ın güneyi yaklaşan yaz ayları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planladığı belirtildi.

Alithia gazetesi Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bağlı olarak artık Rus helikopterlerinin Kıbrıs Orman Dairesi’nin emrinde olmayacağını yazdı.

Yangın söndürme amaçlı olarak güneyin 4 hava unsuru ile hava-savunmasını geliştirmek istediğini yazan gazete, uçuş unsurlarının Mayıs ayının sonuna kadar kiralanmasının hedeflendiğini belirtti.

Gazete haberinde, 2 İspanyol Air Tractor helikopterinin de Mayıs ayı içerisinde gelmesinin beklendiğini yazdı.