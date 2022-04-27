Yangın söndürme helikopterleri Rusya yerine İspanya’dan
Kıbrıs’ın güneyi yangın söndürme uçağı ile helikopter temin etmeyi planlıyor
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Kıbrıs’ın güneyi yaklaşan yaz ayları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planladığı belirtildi.
Alithia gazetesi Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bağlı olarak artık Rus helikopterlerinin Kıbrıs Orman Dairesi’nin emrinde olmayacağını yazdı.
Yangın söndürme amaçlı olarak güneyin 4 hava unsuru ile hava-savunmasını geliştirmek istediğini yazan gazete, uçuş unsurlarının Mayıs ayının sonuna kadar kiralanmasının hedeflendiğini belirtti.
Gazete haberinde, 2 İspanyol Air Tractor helikopterinin de Mayıs ayı içerisinde gelmesinin beklendiğini yazdı.
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