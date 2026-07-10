Yangın helikopteri geçici olarak Kıbrıs'ta
Olası büyük orman yangınlarına karşı Türkiye'den geçici olarak tahsis edilen yangın helikopteri adaya getirildi.
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Olası büyük orman yangınlarına karşı Türkiye'den geçici olarak tahsis edilen yangın helikopteri adaya getirildi.
Yangın söndürme helikopterinin Ercan Havalimanı Apronu'nda teslimi yapıldı, tören düzenlendi. Törene, adada bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyeti de katıldı.
Söz konusu yangın söndürme helikopteri, yaz ayları boyunca Kıbrıs'ın kuzeyinde konuşlandırılacak.
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