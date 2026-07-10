Ercan’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs 3 gün tutuklu kalacak

"Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Y.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 7 Temmuz tarihinde saat 15.40 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde muhafaza ettiği sigara paketinin içerisinde 5 adet kahverengi renk uyuşturucu olduğuna inanılan haplar tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen emarenin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.