Yalınkaya: Tasarı’nın yasallaşmaması için eylemlerimiz sürecek

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, hükümetin “yerel yönetim reformu” olarak adlandırılan ve komiteden geçen tasarının belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacağını söyledi, yasallaşmaması için eylemlerini devam ettireceklerini açıkladı.

Yalınkaya, tasarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini ifade ederek, “Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi” dedi.

Yalınkaya özetle şunları söyledi: Bizim murat ettiğimiz reform bu değil. Sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağı bir paketti. Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi. Elimizde metin yok. Tasarının içeriğinde anayasa aykırılıklardan tutun da yeni bir kaosa neden olacak bir metin görülüyor. Anayasadan döneceği görüşü var. Tasarının bu şekilde geçmesine karşıyız. Tasarı’nın Meclis’ten geçmemesi için eylemlerimizi devam ettireceğiz. Tasarı, belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacak.