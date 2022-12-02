Yalanlar ve gerçekler

Ayşe GÜLER

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, göreve geldiği günden bugüne, birçok konuda hayata geçeceğine dair verdiği sözleri hiçbirini yürürlüğe koyamadı.

Yeni Ercan Havaalanı’ndan ekonomiye, uçak bilet fiyatlarından, piyasanın ucuzlayacağına yönelik ortaya atılan ‘vaatler’ lafta kaldı.

Hayat pahalılığının en yüksek seviyeye ulaştığı, vatandaşların alım gücünün eridiği günlerde temel tüketim maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekileceği ifade edilse de bu söz de tutulmadı.

Türkiye’den kaynak aktarımı yapılacağı açıklanmasına karşın, Maliye Bakanlığı geçtiğimiz gün 2 farklı Hazine Bonosu ihalesine çıktı, 12 milyon Dolar ve 8 milyon Euro borçlandı.

YENİDÜZEN, Bakanlar Kurulu’nda görev yapan siyasilerin verdiği sözleri, sonrasında yaşananları derledi.

NE DEDİLER, NE OLDU?

“Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak” denmişti, fiyatlar tırmanışa geçti…

2 Haziran 2022’de Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “Uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması adına” Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısına “KKTC’nin iç hatlara alınması” yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Ataoğlu bilet fiyatlarının 300 ila 500 TL arasında ucuzlamasını beklediklerini de söylemişti.

Açıklamanın üzerinden aylar geçti, uçak bileti fiyatları tırmanışa geçti.

“Ercan, 15 Kasım’da açılacak” denildi, açılış 2023’e ertelendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için tüm tarafların gece-gündüz çalıştığını, tamamı olmasa bile yeni terminalin bir kısmının o tarihte açılabileceğini belirtmişti.

Yeni havaalanında 29 Ekim’de deneme uçuşlarının yapılacağı da açıklanmıştı.

Uzun yıllardır çalışmaların sürdüğü, faaliyete başlamasına ilişkin farklı tarihlerin verildiği Ercan Havaalanı’nın açılışı yine ertelendi, 2023’e kaldı.

“Piyasa ucuzlayacak” dendi, indirim yok!

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Başbakan Ünal Üstel, 16 Eylül’de temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını söylemiş, pahalılığın kısmen de olsa hafifletileceğini kaydetmişti.

Üstel temel gıda ürünlerinde KDV’nin düşürüleceğini ve düşürülecek KDV’nin lüks tüketim ürünlerine getirileceğini belirtmişti.

Bu açıklamasının üzerinden aylar geçti, temel tüketim maddelerinde herhangi bir indirim yapılmadı, fiyatlar katmerlendi.



“Yeni havayolu şirketi kurulacak” öngörüsü de tutmadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Eylül 2022’de yeni havayolu şirketinin kurulacağını, isminin ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak” demişti.

Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” demişti.

Rus uçağının Ercan Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığını öne süren Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etmişti.

2 hafta sonra 6 Ekim’de ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yeni havayolu şirketi” projesinin rafa kalktığını duyurdu.

Arıklı, “tüzükle ilgili talep edilen düzenlemelerin gecikmesi sonucu ilgili firmanın çalışmalarını durdurduğunu” ifade ederek, yaşananlarla ilgili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hedef gösterildiğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

28 Kasım’da ise Arıklı, milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalara yeniden başlayacaklarını duyurdu.

“Et fiyatları normale dönecek” açıklamasına rağmen kırmızı etin kilosu 255 TL-314 TL arasında

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, et ithalatı konusunun Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olduğunu açıklamıştı.

Amcaoğlu, nitelikli et ithalatı için kısa bir süre izin verilmesi gerektiğinin Tarım Bakanlığı yetkililerine iletildiğini aktarmış, Tarım Bakanlığı’nın şu anki et fiyatlarının normale döneceğini söylediğini, fiyatların normale dönmemesi halinde gerekli ithalat izinlerinin verileceğini kendilerine aktardığını belirtmişti.

Bu açıklamaya karşın kırmızı etin kilo fiyatı 255 TL-314 TL arasında.

“Talep gelirse, komisyonu seçimden önce toplarız” açıklamasına rağmen çağrı yapılmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu yılbaşında toplamayı hedeflediklerini ancak işçi tarafından talep gelmesi halinde 25 Aralık’taki yerel seçimlerden önce de toplayabileceklerini söylemişti.

Hür-İş resmi başvuruda bulunmasına, yasada belirtilen 15 günlük yasal süreye rağmen komisyonun toplantısına ilişkin çağrı yapılmadı.

Türkiye’den kaynak gelecek dendi, iç borçlanmaya gidildi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Kasım 2022’ye adaya yaptığı ziyarette, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında KKTC’ye yılsonuna kadar 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarmayı öngördüklerini açıklamıştı.

Oktay, sosyal yardımlar için ihtiyaç üzerine buna 2 buçuk milyar TL ek yapılması yönünde anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Buna rağmen, Maliye Bakanlığı, iç borçlanmaya gitmeye devam etti. Maliye Bakanlığı, 2 farklı Hazine Bonosu ihalesine çıktı, 12 milyon Dolar ve 8 milyon Euro borçlandı.