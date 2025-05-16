“Yalan makinesine bağlasan makine yanmaz, patlar"
El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in enerji konusunda yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Yalan makinesine bağlasan, makine yanmaz, patlar" yorumunu yaptı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel'in enerji konusunda yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Yalan makinesine bağlasan makine yanmaz, patlar" yorumunu yaptı.
UBP - YDP - DP Hükümeti'nin dün gerçekleştirdiği basın toplantısında enerji konusuna da değinen Üstel, "Son 3 yılda ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımlara imza attık" dedi.
Üstel, "Bazıları 'Kıb-Tek'e yatırım yapılmıyor' diyor. Biz Kıb-Tek'e 110 milyon dolarlık yatırım yaptık" dedi, "Üretimden dağıtıma, yakıttan iletime kadar köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.
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Etiketler : el-sen, Ünal Üstel, Ahmet Tuğcu