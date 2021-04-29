Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Derya: “Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor”
"Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak

"Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nin düzenleyecek online konferansta "Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak.

A+A-

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nin düzenleyecek online konferansta "Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak.

30 Nisan Cuma günkü etkinlik 11.30-12.30 saatleri arasında Zoom üzerinden izlenebilecek.

Dezenformasyon Analisti, Kosciuszko Enstitüsü'nden Kamil Mikulski ve Gazeteci Sami Özuslu'nun konuşmacı olduğu etkinlik https://bit.ly/3s9aApn adresinden kayıt yapılarak takip edilebilecek.

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : , ,