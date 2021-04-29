"Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak
Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nin düzenleyecek online konferansta "Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak.
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Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nin düzenleyecek online konferansta "Yalan Haber ve Yanlış Bilgi ile Mücadele" konuşulacak.
30 Nisan Cuma günkü etkinlik 11.30-12.30 saatleri arasında Zoom üzerinden izlenebilecek.
Dezenformasyon Analisti, Kosciuszko Enstitüsü'nden Kamil Mikulski ve Gazeteci Sami Özuslu'nun konuşmacı olduğu etkinlik https://bit.ly/3s9aApn adresinden kayıt yapılarak takip edilebilecek.
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Etiketler : avrupa birliği, sami özuslu, Kamil Mikulski