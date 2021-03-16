Yalan beyanda bulundu, yurttaşlığı iptal edildi

Bakanlar Kurulu, Ahmed Abdel Halim Ahmed Ragab'ın KKTC Yurttaşlığının iptaline karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe giren karara göre; yurttaşlık almasına neden olan evliliğiyle ilgili Ragab’ın Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Baş Yazmanlığı Dairesi ile Muhaceret Dairesi’ni yanıltarak, yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Bakanlar Kurulu, Ayşe Ragab n/d Ayse Houseın n/d Ayşe Özdüble'nin 18 Ocak, 1988 tarihinde Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab ile evlenmiş ve bu evlilikten dolayı eşi Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab'ı 07 Temmuz, 2009 tarihinde 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasasının 7(2) maddesine istinaden (eşten dolayı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması sağlanmıştır.

Ancak adı anılan bu şahısla 04 Şubat, 2014 tarihinde boşanmış olduğu ve Ayşe Ragab n/d Ayşe Houseın n/d Ayşe Özdüble'nin Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab ile evliyken (18 Ocak, 1988-11 Ocak, 2012), İngiltere'de 24 Ocak, 1995 tarihinde Fehım Mustafa Houseın ile evlendiği tespit edildiğinden adı anılan Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Baş Yazmanlığı Dairesi'ni ve Muhaceret Dairesini yanıltmış ve yalan beyanda bulunmuş olduğu cihetle, 5/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 16'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Ahmed Abdel Halim Ahmed Ragab'ın KKTC Yurttaşlığın ın iptal edilmesine karar verdi.