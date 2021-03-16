Yalan beyanda bulundu, yurttaşlığı iptal edildi
Bakanlar Kurulu, Ahmed Abdel Halim Ahmed Ragab'ın KKTC Yurttaşlığının iptaline karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Ahmed Abdel Halim Ahmed Ragab'ın KKTC Yurttaşlığının iptaline karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe giren karara göre; yurttaşlık almasına neden olan evliliğiyle ilgili Ragab’ın Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Baş Yazmanlığı Dairesi ile Muhaceret Dairesi’ni yanıltarak, yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.
Bakanlar Kurulu, Ayşe Ragab n/d Ayse Houseın n/d Ayşe Özdüble'nin 18 Ocak, 1988 tarihinde Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab ile evlenmiş ve bu evlilikten dolayı eşi Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab'ı 07 Temmuz, 2009 tarihinde 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasasının 7(2) maddesine istinaden (eşten dolayı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması sağlanmıştır.
Ancak adı anılan bu şahısla 04 Şubat, 2014 tarihinde boşanmış olduğu ve Ayşe Ragab n/d Ayşe Houseın n/d Ayşe Özdüble'nin Ahmed Abdel Halım Ahmed Ragab ile evliyken (18 Ocak, 1988-11 Ocak, 2012), İngiltere'de 24 Ocak, 1995 tarihinde Fehım Mustafa Houseın ile evlendiği tespit edildiğinden adı anılan Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Baş Yazmanlığı Dairesi'ni ve Muhaceret Dairesini yanıltmış ve yalan beyanda bulunmuş olduğu cihetle, 5/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 16'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Ahmed Abdel Halim Ahmed Ragab'ın KKTC Yurttaşlığın ın iptal edilmesine karar verdi.