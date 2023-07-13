Yaklaşık 1 ayda 5’inci zam kapıda…

Hükümet, bir kez daha akaryakıt zammını gündemine aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarına ilişkin “düzenlemesini” Bakanlar Kurulu’na sundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Enerji Bakanı’na 3 farklı senaryo sundukları, nihai kararın hükümette olduğunu belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının yeniden zamlanması halinde, ortalama 1 ayda fiyatlar 5’inci kez yükselecek.

Öte yandan bazı gazeteler, hükümete sunulan senaryolardan birini yayımladı.

Buna göre, 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapılması düşünülüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05'e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26.60'a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11'e ve gaz yağı 23,14 TL'den 24.11 TL'ye yükselmiş olacak.