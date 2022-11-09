Yakıt tankeri devrildi
İskele-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Pınarlı kavşağında bu sabah saatlerinde akaryakıt tankeri devrildi, kaza sonucu yaralanan olmadı.
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İskele-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Pınarlı kavşağında bu sabah saatlerinde akaryakıt tankeri devrildi, kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah 09.50 sıralarında meydana geldi.
Celal Bekiroğlu, yönetimindeki UC 950 plakalı akaryakıt tankeri ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pınarlı Kavşağı yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun solundan dışarıya akaryakıt tankeri, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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