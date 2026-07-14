Yakın Doğu Üniversitesi, ICGSTM 2026’nın ortak düzenleyicisi oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma, yeşil teknolojiler ve yapay zeka alanındaki uluslararası akademik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi ile Toplumsal Geliştirme ve Araştırma Merkezi (TAGEM), Malezya’da INTI International University ev sahipliğinde düzenlenecek “5. Uluslararası Yeşil Sürdürülebilir Teknoloji ve Yönetim Konferansı (ICGSTM 2026)”nın uluslararası ortak düzenleyicileri arasında yer alacak. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, ayrıca konferansa sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı 10 bilimsel poster çalışmasıyla da katkı sunacak.

Bu yıl “İklim Direnci ve Sürdürülebilir Dönüşüm İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek konferans, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri, araştırmacıları, kamu temsilcilerini ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil teknolojiler, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yönetim alanlarında geliştirilen güncel araştırmalar paylaşılırken, farklı disiplinlerden uzmanlar ortak çözüm önerileri üzerinde çalışacak. Mühendislikten eğitim bilimlerine, sağlık bilimlerinden bilgi teknolojilerine kadar pek çok alandan araştırmacının katılacağı konferansta; iklim değişikliğine uyum, düşük karbonlu kalkınma, dijital yenilikler, sürdürülebilir şehirler ve kapsayıcı kalkınma gibi konular ele alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi adına Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul ile Toplumsal Geliştirme ve Araştırma Merkezi Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay, konferansın uluslararası düzenleme kurulunda ortak düzenleyici olarak görev üstlenecek. Böylece üniversite, yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, uluslararası akademik organizasyonların planlanması ve yürütülmesindeki etkin rolüyle de öne çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 10 bilimsel poster

Yakın Doğu Üniversitesi, konferansın bilimsel programına sürdürülebilirlik ve yapay zeka ekseninde hazırlanan 10 akademik poster ile katkı sağlayacak. Poster çalışmaları; Zöhre Serttaş, Hakan Bağmen, Pelin Gür, Necibe Tekin, Bersun Erol Manavoğlu, Vedia Ese ve Murat Cem Acarlap tarafından hazırlanırken, çalışmaların akademik koordinasyonu Prof. Dr. Sezer Kanbul, Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay tarafından yürütülüyor. Araştırmaların önemli bir bölümü; çevreye duyarlı yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm, eğitim teknolojileri, dijital iyi oluş, erişilebilirlik, engelli bireyler için geliştirilen yapay zeka çözümleri, sürdürülebilir kalkınma ve bilimsel eğilim analizleri gibi uluslararası akademik gündemde öne çıkan konulara odaklanıyor.

DEBİM ve TAGEM'in yürüttüğü bu uluslararası iş birliği, Yakın Doğu Üniversitesinin sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında yürüttüğü araştırmaların uluslararası görünürlüğünü daha da artıracak. Konferanstaki ortak düzenleyicilik görevi ile bilimsel poster sunumları, üniversitenin uluslararası araştırma ağlarındaki etkinliğini güçlendirirken, eğitim, teknoloji ve toplumsal dönüşüm alanlarında üretilen bilimsel bilginin küresel akademik çevrelerle paylaşılmasına da katkı sağlayacak. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, kapsayıcı eğitim ve dijital yenilikler alanındaki bilimsel üretimini uluslararası platformlarda daha güçlü biçimde temsil etmeyi sürdürecek.